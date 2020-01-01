Во Франции напали на штаб-квартиру главного профсоюза страны

Неизвестные в масках ворвались в офис одного из главных профсоюзов. Нападение связано со смягчением позиции профсоюза в переговорах с правительством по пенсионной реформе.

В Париже неизвестные напали на штаб-квартиру одного из главных профсоюзов Франции (архивное фото)

В Париже во Франции в штаб-квартиру профсоюзного объединения Французской демократической конфедерации труда ворвались неизвестные в масках. Об этом сообщила пресс-служба ФДКТ в понедельник, 20 января.

Нападение было совершено примерно 15 людьми, которые, в частности, временно отключили электричество в здании. Представитель конкурирующего профсоюза - Всеобщая конфедерация труда - признал, что это было сделано его активистами, которые являются членами отделения энергетики столичного региона Иль-де-Франс.

Руководство ФДКТ решительно заявляет, что "не позволит себя запугать", несмотря на то что это уже второе нападение на штаб-квартиру в январе. Предыдущее произошло 17 января. Нападения вызваны смягчением позиции ФДКТ на переговорах с правительством по пенсионной реформе.

"Это новое нападение является недопустимым событием", - подчеркивается в документе.

Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В стране усугубились проблемы с общественным транспортом и железной дорогой.

При этом 11 января власти Франции заявили о важной уступке по пенсионной реформе, исключив пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Это решение уже приветствовали некоторые профсоюзы.

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