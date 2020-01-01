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ВОЗ собирает экстренное заседание из-за вируса в Китае

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Всемирная организация здравоохранения соберется в среду для обсуждения опасной вспышки вируса в Китае.
ВОЗ соберется 22 января
ВОЗ соберется 22 января
 
Члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае короновируса и опасности масштабной эпидемии, говорится в пресс-релизе ВООЗ.
 
"Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", – говорится в сообщении .
 
Как известно, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
 
Согласно последним данным,  в Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 198.
 
Напомним, в Китае подтвердилась возможность передачи нового типа пневмонии от человека к человеку. 
 

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Теги: вирусы, Китай, заражение, ВООЗ
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Источник: korrespondent.net

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