ВОЗ собирает экстренное заседание из-за вируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения соберется в среду для обсуждения опасной вспышки вируса в Китае.

Члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае короновируса и опасности масштабной эпидемии, говорится в пресс-релизе ВООЗ.

"Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", – говорится в сообщении .

Как известно, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

Согласно последним данным, в Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 198.

Напомним, в Китае подтвердилась возможность передачи нового типа пневмонии от человека к человеку.

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