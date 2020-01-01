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Импичмент Трампа: президент отверг все обвинения

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Инициативу демократов об импичменте глава Белого дома назвал попыткой отменить его победу на выборах в 2016 году.
Трамп считает обвинения абсурдными
Трамп считает обвинения абсурдными
 
Президент США Дональд Трамп отклонил обвинения по делу об импичменте, которое будет рассматривать Сенат, говорится в заявлении главы Белого дома подготовленном для заседания , пишет в понедельник, 20 января, Reuters.
 
"Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента", - говорится в заявлении.
 
Трамп заявляет, что "идея демократов Палаты представителей о "злоупотребление власти" не является преступлением, который подлежит импичменту".
 
Он отклонил обвинения как "легкомысленные и опасные", заявив, что президент воспользовался своими законными правами.
 
"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении.
 
Еще Трамп обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса,назвав это попыткой отменить его победу на выборах 2016 года.
 
Отметим, рассмотрение дела об импичменте в Сенате начнется во вторник. Поскольку большинство Сената составляют республиканцы, Трампа вряд ли отстранят от должности.
 
 
Еще сообщалось, что Трамп согласовал состав своих защитников в деле об импичменте, которое начало рассматриваться в Сенате.

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Теги: Импичмент Президента, США, Дональд Трамп, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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