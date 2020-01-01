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Новый коронавирус добрался до Южной Кореи

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Жительница Южной Кореи после посещения Китая заболела пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.
В Южной Корее зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
В Южной Корее зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

В Южной Корее подтвердили первый случай заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщает РИА Новости в понедельник, 20 января.
 
Отмечается, что заболевшая женщина приехала из города Ухань в китайской провинции Хубэй. Именно оттуда началось распространение нового вируса. У заболевшей была повышенная температура, ее госпитализировали и изолировали.
 
Ранее власти Китая подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку. По последним данным, в Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 198.
 
22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного нового короновируса и опасности масштабной эпидемии.

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Теги: вирусы, Южная Корея, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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