Новый коронавирус добрался до Южной Кореи

Жительница Южной Кореи после посещения Китая заболела пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

В Южной Корее зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом



В Южной Корее подтвердили первый случай заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщает

В Южной Корее подтвердили первый случай заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщает РИА Новости в понедельник, 20 января.

Отмечается, что заболевшая женщина приехала из города Ухань в китайской провинции Хубэй. Именно оттуда началось распространение нового вируса. У заболевшей была повышенная температура, ее госпитализировали и изолировали.



22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного нового короновируса и опасности масштабной эпидемии.

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