Посольство США в Ираке снова подверглось обстрелу

По данным источников телеканала, две или три ракеты упали в "зеленой" зоне безопасности Багдада, где расположены административные здания и дипломатические миссии.



В момент нападения в районе включилась сирена воздушной тревоги. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE