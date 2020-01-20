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Посольство США в Ираке снова подверглось обстрелу

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В "зеленой зоне" Багдада, вблизи посольства США, упали ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
 
Несколько ракет взорвались недалеко от посольства США в Багдаде, сообщает Al Arabiya в ночь на вторник, 21 января.
 
По данным источников телеканала, две или три ракеты упали в "зеленой" зоне безопасности Багдада, где расположены административные здания и дипломатические миссии.
 
В момент нападения в районе включилась сирена воздушной тревоги. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.



Напомним, сообщения об обстреле военных баз в Ираке поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные. 

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Теги: Ирак, видео, взрыв, Багдад, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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