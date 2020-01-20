Посольство США в Ираке снова подверглось обстрелу

В "зеленой зоне" Багдада, вблизи посольства США, упали ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.



Несколько ракет взорвались недалеко от посольства США в Багдаде, сообщает Al Arabiya в ночь на вторник, 21 января.

По данным источников телеканала, две или три ракеты упали в "зеленой" зоне безопасности Багдада, где расположены административные здания и дипломатические миссии.



В момент нападения в районе включилась сирена воздушной тревоги. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.

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“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

Напомним, сообщения об обстреле военных баз в Ираке поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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