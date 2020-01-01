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В Саудовской Аравии создали первый женский батальон

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В октябре прошлого года женщинам в Саудовской Аравии разрешили вступать в ряды Вооруженных сил.
Женщины в Саудовской Аравии
Женщины в Саудовской Аравии


В Вооруженных силах Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение, сообщает Arab News.

Вступать в ряды ВС саудовским женщинам разрешили в октябре 2019 года. Женщины могут служить в качестве младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов сухопутных войск, ВВС, ВМС, сил ПВО, медицинской службы и ракетных войск стратегического назначения.

Напомним, в прошлом году в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка. 

В 2018 году женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно водить автомобиль.

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Теги: Саудовская Аравия, женщины, армия, военные
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Источник: korrespondent.net

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