В Саудовской Аравии создали первый женский батальон
В Вооруженных силах Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение, сообщает Arab News.
Вступать в ряды ВС саудовским женщинам разрешили в октябре 2019 года. Женщины могут служить в качестве младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов сухопутных войск, ВВС, ВМС, сил ПВО, медицинской службы и ракетных войск стратегического назначения.
Напомним, в прошлом году в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.
В 2018 году женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно водить автомобиль.
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