Принц Гарри покинул Великобританию

Младший внук королевы Великобритании Елизаветы II улетел в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну.



Принц Гарри вечером 20 января покинул Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи, сообщает Принц Гарри вечером 20 января покинул Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи, сообщает The Sun

Младший внук Елизаветы II полетел в Канаду после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне. Там принц встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном.



При этом принц Гарри не посетил вечерний прием в Букингемском дворце, где он должен был быть одним из организаторов.



18 января Букингемский дворец сообщил, что королева одобрила решение герцогов Сассекских, которые отныне не смогут официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетных средств.

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