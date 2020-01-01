Самолет МАУ был сбит двумя ракетами – отчет Ирана

Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК Toр-M1.



Украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ был сбит 8 января двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

По данным расследования, самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте 8100 футов (почти 2469 метров). Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6:15 и с радаров первичного наблюдения в 6:18.

Извлеченные регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов являются одними из самых передовых в своем роде в мире, а у Ирана нет средств для их декодирования.

Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков".

Напомним, 20 января президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредом президента Ирана Мохаммадом Эслами. Ожидается прибытие представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".



В Иране заявили о "неясных моментах" со сбитым самолетом

Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

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