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В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

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В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, девять из которых в критическом состоянии, а 35 - в тяжелом.
Коронавирус
Коронавирус
telegraph.co.uk

Четвертый зараженный новым типом коронавируса человек скончался в китайском городе Ухань, говорится в сообщении местного комитета здравоохранения.

19 января умер 89-летний мужчина. Симптомы болезни у него проявились 13 января, 18 января он был госпитализирован.
 
Отмечается, что по состоянию на полночь 19 января всего было зафиксировано 219 случаев заражений, из них 198 в Ухани, 25 человек выздоровели и уже выписаны из больниц, четверо скончались.
 
В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, девять из которых в критическом состоянии, а 35 - в тяжелом.

Напомним, ранее власти Китая подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку. По последним данным, в Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 198.

22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного нового короновируса и опасности масштабной эпидемии.

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Теги: вирусы, Китай, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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