Трамп оценил свою работу на посту президента

Американский лидер Дональд Трамп назвал успешными три года работы на посту президента Соединенных Штатов.

Американский лидер Дональд Трамп считает, что на посту президента он успешно справляется со своими обязанностями, немало сделав для улучшения жизни в стране.



"Это было ровно три года назад, 20 января 2017 года я принес присягу", - напомнил Трамп в Twitter.



По словам президента США, за это время "уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны", администрация провела успешные реформы против нищеты.



Новые выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп планирует переизбраться на них на второй срок.



Напомним, 16 января в Сенате США официально Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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