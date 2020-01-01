Сильное землетрясение произошло на Камчатке

На востоке Камчатки 21 января зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Жертв и разрушений нет.



Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Камчатки, сообщает Единой геофизической службы РАН во вторник, 21 января.

Эпицентр землетрясение залегал на глубине 163,5 км в 126 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

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Напомним, ранее мощное землетрясение произошло возле Фукусимы в Японии.

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