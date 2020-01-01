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Сильное землетрясение произошло на Камчатке

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На востоке Камчатки 21 января зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Жертв и разрушений нет.
Землетрясение произошло на Камчатке
Землетрясение произошло на Камчатке
Getty Images


Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Камчатки, сообщает Единой геофизической службы РАН во вторник, 21 января.

Эпицентр землетрясение залегал на глубине 163,5 км в 126 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.

В населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

Землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула

Напомним, ранее мощное землетрясение произошло возле Фукусимы в Японии.

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Теги: Землетрясения, Камчатка, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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