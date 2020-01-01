Сильное землетрясение произошло на Камчатке
На востоке Камчатки 21 января зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Жертв и разрушений нет.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Камчатки, сообщает Единой геофизической службы РАН во вторник, 21 января.
Эпицентр землетрясение залегал на глубине 163,5 км в 126 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.
В населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
Землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула
Напомним, ранее мощное землетрясение произошло возле Фукусимы в Японии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент