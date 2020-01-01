Назван новый лидер Исламского государства

Амир аль Салби является одним из основателей ИГ и его идеологом. Он стоит за многими терактами и диверсиями.



Новым лидером террористической группировки "Исламское государство" стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль Салби, сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что Салби стал главарем террористов через несколько часов после ликвидации в Сирии прошлого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.

Амир аль Салби считается одним из основателей ИГ и его идеологом. При аль-Багдади он возглавлял геноцид езидов (сирийских и иракских христиан – ред.), а также отвечал за операции боевиков по всему миру.

Уроженец иракского города Таль Афар по национальности является туркоменом и является одним из немногих не арабов в руководстве группировки.

Напомним, 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

"Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря.

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