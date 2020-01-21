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Трамп: США – номер один во Вселенной

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Американский лидер назвал США лучшими во Вселенной перед поездкой на экономический форум в Давосе.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп назвал США "номером один во Вселенной" и пообещал вернуть в страну миллиарды долларов после поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.
 
"Направляюсь в Давос, Швейцарию, чтобы встретиться с мировыми лидерами и лидерами бизнеса и привести хорошую политику, а также вернуть сотни миллиардов долларов в США! Мы теперь номер один во Вселенной!" – написал Трамп в Twitter во вторник, 21 января.

 
Напомним, Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. На полях мероприятия Трамп намерен провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.

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Теги: США, Давос, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Russian-Troll    21.01.2020, 07:17
Оценка:  -6
Russian-Troll
Совсем плохой стал, даже Мелания не помогает
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