Трамп: США – номер один во Вселенной

Американский лидер назвал США лучшими во Вселенной перед поездкой на экономический форум в Давосе.



Американский президент Дональд Трамп назвал США "номером один во Вселенной" и пообещал вернуть в страну миллиарды долларов после поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.







Новый капитализм. Как Давос-2020 будет спасать мир "Направляюсь в Давос, Швейцарию, чтобы встретиться с мировыми лидерами и лидерами бизнеса и привести хорошую политику, а также вернуть сотни миллиардов долларов в США! Мы теперь номер один во Вселенной!" – написал Трамп в Twitter во вторник, 21 января.

Напомним, Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. На полях мероприятия Трамп намерен провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.

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