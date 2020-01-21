Трамп: США – номер один во Вселенной
Американский лидер назвал США лучшими во Вселенной перед поездкой на экономический форум в Давосе.
Американский президент Дональд Трамп назвал США "номером один во Вселенной" и пообещал вернуть в страну миллиарды долларов после поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.
"Направляюсь в Давос, Швейцарию, чтобы встретиться с мировыми лидерами и лидерами бизнеса и привести хорошую политику, а также вернуть сотни миллиардов долларов в США! Мы теперь номер один во Вселенной!" – написал Трамп в Twitter во вторник, 21 января.
Напомним, Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. На полях мероприятия Трамп намерен провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.
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