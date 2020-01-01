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Озвучен приговор экс-главе Интерпола

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Суд приговорил Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы. Также экс-чиновника оштрафовали на два миллиона юаней.
Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй
Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам тюрьмы, следует из решения суда.

Кроме того, суд также оштрафовал экс-чиновника на два миллиона юаней. Хун Мэнвэй согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.

"21 января 2020 года бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество", - говорится в сообщении суда.

Напомним, экс-глава Интерпола признался в коррупции. В суде бывший глава Интерпола признался, что получил взяток на сумму 2 миллиона долларов.

Хунвэй, который был заместителем министра общественной безопасности Китая, признался, что с 2005 по 2017 год получил взяток на сумму 2 миллиона долларов от бизнеса и частных лиц.

Стоит отметить, что Хунвэй исчез в сентябре 2018 года после того, как покинул офис Интерпола во Франции и улетел в Китай. Его жена Грейс сказала тогда, что последнее сообщение, которое она от него получила, было ждать его звонка. Через несколько минут после этого сообщения ей прислали смайлик, изображающий нож.

Китайские власти признали, что задержали Хунвэя только в октябре. Вскоре после этого объявления Интерпол получил и одобрил заявление Хунвэя об отставке.

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Теги: Китай, тюрьма, Интерпол, приговор
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Источник: korrespondent.net

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