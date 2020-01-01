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ИГИЛ выбрали нового лидера

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Террористическая организация "Исламское государство" избрала нового лидера.
Новый лидер ИГИЛ Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби
Новый лидер ИГИЛ Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби
twitter.com/Atlantide4world

Боевики террористической организации ИГИЛ выбрали нового руководителя, который стоял у истоков её основания. Об этом передаёт агентство The Guardian

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Так, новым главой террористов стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Он был назначен лидером спустя несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади в октябре.

Как сообщается, аль-Салби является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов (народ курдов-ред.).

Аль-Салби является духовным лидером ИГИЛ и был одним из заместителей убитого спецслужбами США аль-Багдади. Они были знакомы с 2004 года, когда находились в заключении в американском лагере в Ираке. 

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Напомним, ранее в Нигерии боевики ИГИЛ в знак мести обезглавили христиан.

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Теги: ИГИЛ, Лидер, Ближний Восток
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