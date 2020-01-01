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В Давосе стартует 50-й экономический форум

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Главной темой форума в этом году станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Также в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам.
В Давосе стартует 50-й экономический форум
В швейцарском Давосе во вторник, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум, который продлится три дня.
 
 
Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: "как сохранить планету", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".
 
Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными.
 
Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.
 
В сессии ВЭФ примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.
 
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский посетит форум 22 января. После этого он отправится в Израиль, где состоится Всемирный форум Холокоста.
 
 

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Теги: Швейцария, Давос, Всемирный экономический форум
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Источник: korrespondent.net

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