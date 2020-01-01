В Давосе стартует 50-й экономический форум

Главной темой форума в этом году станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Также в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам.

В швейцарском Давосе во вторник, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум, который продлится три дня.

Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: "как сохранить планету", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".

Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными.

Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

В сессии ВЭФ примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.

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