Беларусь начала покупать норвежскую нефть вместо российской
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Беларусь наладила закупку норвежской нефти, после того как не смогла договориться с РФ об условиях поставок энергоресурсов с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу концерна Белнефтехим.
Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тысяч тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, - сообщили в ведомстве.
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Известно, что сделку заключила БНК, которая является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт белорусских нефтепродуктов.
Напомним, СМИ оценили, как война ударит по добыче нефти в Ливии. Из-за действий армии Хафтара нефтедобыча в стране может упасть в 16 раз. Ежедневные потери оцениваются в 55 миллионов долларов.
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Потому заменить ей российскую нефть не получится.Так, типа как дополнительный аргумент в торгах,не более.