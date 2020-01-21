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Беларусь начала покупать норвежскую нефть вместо российской

Комментариев: 2
У Бацьки заявили о покупке нефти из Норвегии.
Беларусь купила нефть в Норвегии
Беларусь купила нефть в Норвегии
tut.by

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Беларусь наладила закупку норвежской нефти, после того как не смогла договориться с РФ об условиях поставок энергоресурсов с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу концерна Белнефтехим.

Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тысяч тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, - сообщили в ведомстве.

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Известно, что сделку заключила БНК, которая является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт белорусских нефтепродуктов.

Напомним, СМИ оценили, как война ударит по добыче нефти в Ливии. Из-за действий армии Хафтара нефтедобыча в стране может упасть в 16 раз. Ежедневные потери оцениваются в 55 миллионов долларов.

 

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Теги: нефть, Беларусь, норвежская нефть
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Комментариев (2)
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Avenger_    21.01.2020, 11:55
Оценка:  -5
Avenger_
В Норвегии нефти относительно немного, и ее почти всю скупают европейцы(Британия и т.д.).
Потому заменить ей российскую нефть не получится.Так, типа как дополнительный аргумент в торгах,не более.
Николай510    21.01.2020, 11:19
Оценка:  +17
Николай510
Вставили России кляп в задницу!
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