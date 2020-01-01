Праздник 21 января: история и все приметы

Какие важные и интересные события произошли в истории в этот день – в материале Korrespondent.net.

Православные христиане 21 января отмечают День памяти святого Емельяна. Также в мире отмечают два интересных праздника - Международный день объятий и Всемирный день снега. С именинами 21 января можно поздравлять Антона, Виктора, Владимира, Григория, Георгия, Дмитрия, Евгения, Илью и Михаила.

21 января отмечается день памяти святого Емельяна, который был одним из первых христианских исповедников и епископов.

Также сегодня чтят память монаха Киево-Печерского монастыря Григория Чудотворца. Он прославился тем, что исцелял больных. Он мог творить чудеса. Есть предание, что однажды воры решили поживиться плодами деревьев в саду Григория. Но когда попали в сад, то застыли как каменные на несколько суток. Блаженный простил лихих людей, а те, покаявшись, добровольно в монастыре выполняли различные работы.

Православные верили, что если 21 января болеющий помолится Григорию, то хворь быстро отступит.

Григорий Чудотворец

Также 21 января - окончание Святок. Наши предки в этот день старались до темна не выполнять работу иначе, верили люди, можно было накликать на себя беду и неудачу.

21 января нельзя было отправляться в поездку.

В этот день еще продолжались праздничные гуляния. Украинцы старались выставлять на стол мясные блюда.

Приметы 21 января:

Запотели окна в домах - к скорой оттепели;

Если дует южный ветер - лето будет дождливое с частыми грозами;

Если днем ясно и солнечно - август будет жаркий и сухой;

Если началась метель - непогода продолжится какое-то время.

Также 21 января - Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году и называется International Hug Day. Сегодня смело можно обнимать даже незнакомых людей. Этот необычный праздник подчеркивает важность заботы, внимания, поддержки, укрепляет взаимоотношение людей. Сегодня желательно обнять как можно больше людей.

В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция – отмечать в предпоследнее воскресенье января Всемирный день снега.

Дату учредила Международная федерация лыжного спорта для популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни.

Напомним о выходных в Украине в 2020 году.

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