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При пожаре в России погибли 11 человек

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Пожар произошел в доме, в котором проживали рабочие. Почти все погибшие - граждане Узбекистана.
Выжили только два человека
Выжили только два человека
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области

В поселке Причулымский Асиновского района Томской области в результате пожара в одноэтажном деревянном здании погибли йй человек, сообщает Интерфкс во вторник, 21 января.

Среди погибших - 10 граждан Узбекистана и одна россиянка. Еще два человека получили травмы.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Сообщается, что в каждой комнате общежития были установлены дополнительные обогреватели, а проводка была переброшена с дерева.

По данным главы региона, помещение, в котором проживали люди, не было указано в качестве жилого.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания.

Ранее сообщалось, что на западе Чехии в городе Вейпрти произошел пожар в интернате для инвалидов, в результате чего погибли восемь человек, еще 30 пострадали.

 

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Теги: Россия, пожар, рабочие
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Источник: korrespondent.net

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