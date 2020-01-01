При пожаре в России погибли 11 человек
В поселке Причулымский Асиновского района Томской области в результате пожара в одноэтажном деревянном здании погибли йй человек, сообщает Интерфкс во вторник, 21 января.
Среди погибших - 10 граждан Узбекистана и одна россиянка. Еще два человека получили травмы.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.
Сообщается, что в каждой комнате общежития были установлены дополнительные обогреватели, а проводка была переброшена с дерева.
По данным главы региона, помещение, в котором проживали люди, не было указано в качестве жилого.
По данным местных властей, здание арендовала китайская компания.
Ранее сообщалось, что на западе Чехии в городе Вейпрти произошел пожар в интернате для инвалидов, в результате чего погибли восемь человек, еще 30 пострадали.
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