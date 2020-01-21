Девятнадцатилетняя девушка ищет богатого покровителя или мужа. Невинность она продает дешевле предшественницы.

Вторая украинка выставила свою девственность на аукцион. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на сайт Сinderella escorts.

Девятнадцатилетняя украинка, скрывающая личность под ником Polisha, продает свою девственность за 50 тысяч евро. Анкета девушки появилась на соответствующем сайте. Также там указано, что украинка ищет состоятельного покровителя или супруга.

Девушка рассчитывает на регулярную финансовую поддержку в размере 10 тысяч евро.

Cмотрите фотогалерею: Вторая украинка выставила на торги девственность

Девушка отметила, что "чувствует себя подобно птице в клетке". Она намерена получить "все счастье этой жизни". На деньги от продажи девственности Polisha собирается закончить учебу за границей и купить дом мечты у моря.

Чтобы подтвердить девственность девушки, мужчина может привести доктора на встречу, или отправиться с украинкой к врачу в Германии.

Накануне сообщалось, что украинка продала девственность за 1,2 млн евро. Также Корреспондент писал о том, что эскорт-работник назвал самое популярное желание женщин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet