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Вторая украинка выставила на торги девственность

Комментариев: 7
Девятнадцатилетняя девушка ищет богатого покровителя или мужа. Невинность она продает дешевле предшественницы.
Вторая украинка выставила на торги девственность
Сinderella escorts

Вторая украинка выставила свою девственность на аукцион. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на сайт Сinderella escorts.

Девятнадцатилетняя украинка, скрывающая личность под ником Polisha, продает свою девственность за 50 тысяч евро. Анкета девушки появилась на соответствующем сайте. Также там указано, что украинка ищет состоятельного покровителя или супруга.

Девушка рассчитывает на регулярную финансовую поддержку в размере 10 тысяч евро.

Девушка отметила, что "чувствует себя подобно птице в клетке". Она намерена получить "все счастье этой жизни". На деньги от продажи девственности Polisha собирается закончить учебу за границей и купить дом мечты у моря.

Чтобы подтвердить девственность девушки, мужчина может привести доктора на встречу, или отправиться с украинкой к врачу в Германии.

Накануне сообщалось, что украинка продала девственность за 1,2 млн евро. Также Корреспондент писал о том, что эскорт-работник назвал самое популярное желание женщин.

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Теги: фото, эскорт, инцидент, девственность, украинка, продажа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Graddfeydd    21.01.2020, 11:39
Оценка:  +15
Graddfeydd
Пора блядям оформлять индивидуальную профессиональную деятельность (с ЕСВ, единым налогом и т.д.).
Avenger_    21.01.2020, 12:04
Оценка:  -2
Avenger_
В цивилизованных странах давно их налогами обложили.В то время пока в цэевропе тупят и на фоне тотального блядства несут какую-то ахинею про "моральные ценности"
КимЧенПых    21.01.2020, 11:38
Оценка:  +2
КимЧенПых
шлюхо челлендж начался.
Russian-Troll    21.01.2020, 11:36
Оценка:  -9
Russian-Troll
Если на фото девственница, то я Юлий Цезарь.
ofizep    21.01.2020, 11:47
Оценка:  -1
ofizep
Юрій Слесарь "D
ofizep    21.01.2020, 11:47
Оценка:  -1
ofizep
Юрій Слесарь "D
ofizep    21.01.2020, 11:47
Оценка:  -1
ofizep
Юрій Слесарь "D
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