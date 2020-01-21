В Давосе Грета Тунберг раскритиковала мировые СМИ

СМИ игнорируют информацию о выбросах углекислого газа в атмосферу, считает активистка. По этом в мире отсутствует прогресс в вопросе защиты климата.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе пожаловалась, что в мире практически ничего не изменилось в вопросе защиты климата и в этом виноваты также мировые СМИ.

По ее словам, журналисты игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата, о которых она постоянно упоминает в своих выступлениях.

"Почему так важен показатель повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия? Потому что даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки - предотвратить дестабилизацию климата… Каждая доля градуса важна", - рассуждала Тунберг.

"С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать", - пригрозила она.

В то же время Тунберг призналась, что "не может пожаловаться на то, что ее не слышат". "Меня всегда слышат. Но проблема в том, что голоса ученых и молодого поколения не находятся в центре дискуссии", - считает она. "Климат и окружающая среда - популярные темы для разговора сейчас, и большое спасибо молодежи, что она продвигает их, но, если мы посмотрим на эти проблемы под другим углом, то не было сделано почти ничего, выбросы углекислого газа не были сокращены", - сказала она в ходе сессии на форуме, добавив, что "в будущем все изменится".

Тунберг напомнила, что, если человечество хочет иметь шанс в 67% для того, чтобы ограничить рост глобальной температуры 1,5 градусами, то лимит выбросов СО2 в атмосферу составляет 420 гигатонн. Однако в реальности этот объем гораздо меньше, говорит она, так как среднегодовые выбросы углерода выше ожидаемых.

Тунберг выступала на сессии Прокладывая устойчивый путь к общему будущему, которая открывала деловую программу саммита в Давосе. В ней также выступали и другие влиятельные и известные тинейджеры - основатель фонда Свет и Надежда для Пуэрто Рико Сальвадор Гомес, журналист и активист, глава общественной организации из Замбии Наташа Мванса и 13-летняя активистка из Канады Отэм Пелтье.

Напомним, в Португалию Тунберг прибыла на катамаране. Путь из США, где школьница принимала участие в саммите ООН по климату, занял 21 день.

Грета Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet