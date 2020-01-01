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В Вышеградской группе заявили об отсутствии согласия по Украине

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Чехия стремится к различным партнерствам, благодаря которым сможет наилучшим образом продвигать интересы своей страны, отметил глава МИД.
У стран Вышеградской четверки разные подходы к Украине
У стран Вышеградской четверки разные подходы к Украине

Страны Вышеградской группы – Чехия, Словакия, Венгрия и Польша – не имеют согласия в отношении Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в интервью Euractiv, обнародованном во вторник, 21 января.

Петршичек отметил, что Чехия стремится к различным партнерствам, благодаря которым сможет наилучшим образом продвигать интересы своей страны.

"Вышеград – лишь одна из нескольких главных платформ. Мы сотрудничаем с Австрией и Словакией в рамках так называемого формата Славков, имеем стратегическое партнерство с Германией и стараемся открыть новые пути сотрудничества с меньшими странами. Мы также предлагаем сотрудничество Хорватии, странам Балтии, а также Португалии. В рамках V4 мы имеем согласие не относительно всего, например, в отношении Украины", – сказал чешский министр, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Ранее в Чехии заявили, что страна не изменила позиции относительно аннексии Крыма и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Также сообщалось, что во взаимоотношениях Украины с Венгрией наметился прогресс, который дает основания для "осторожного оптимизма". Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

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Теги: Украина, Европа, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Вышеградская группа
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Источник: korrespondent.net

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