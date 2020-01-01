Новый тип пневмонии в Китае: 291 больной, шестеро скончались

Большинство заболевших находятся в городе Ухан в центральной части страны. Больше полусотни заболевших в тяжелом состоянии.

В Китае число инфицированных новым типом пневмонии возросло до 291 человека. Уже шестой человек скончался от заболевания. Об этом со ссылкой на заявление городских властей сообщает Центральное китайское телевидение во вторник, 21 января.

За последние сутки было зарегистрировано 77 новых случаев в городе Ухане и прилегающей к нему провинции Хубэй, в Пекине и Шанхае. Еще в 14 регионах власти поместили на карантин 54 лиц, находящихся под подозрением, у которых выявлены симптомы, сходные с пневмонией.

Выздоровели и выписаны 25 пациентов, находятся на лечении в госпиталях 227, из них в среднем и тяжелом состоянии находится 51 больной, критическим признано состояние 12 человек.

В сети также появилось видео, как больного пневмоние нового типа транспортируют в госпиталь: человек лежит в пластиковом коконе, а медики одеты в герметичные костюмы.

Напомним, власти Китая подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку.

Также стало известно, что 22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного нового коронавируса и опасности масштабной эпидемии.

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