Больше половины американцев поддерживают импичмент Трампа - опрос

За импичмент высказался 51% процент опрошенных граждан США, а против - 45%. При этом 69% считают, что Сенат должен выслушать показания новых свидетелей.

В США 51% американцев считает, что Сенат должен поддержать импичмент президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса SSRS, передает CNN во вторник, 21 января.

При этом 45% опрошенных считают, что Сенат должен проголосовать против. Тем не менее, 69% американцев уверены, что Сенат должен включить показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Исследование стало первым крупным национальным телефонным опросом с тех пор, как статьи об импичменте были отправлены в Сенат. Это также первые результаты опроса с тех пор, как бизнесмен Лев Парнас, партнер адвоката Трампа Руди Джулиани, обвинил Трампа в давлении на Украину.

Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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