Новые беспилотники позволят НАТО видеть на 200 км вглубь соседних стран

Теперь Альянс сможет следить за тем, что происходит на территории стран, которые граничат с государствами-членами НАТО.

НАТО сможет увидеть, что происходит на соседних со странами Альянса территориях, благодаря новым разведывательным беспилотникам RQ-4D. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг норвежскому изданию Verdens Gang во вторник, 21 января.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но они могут увидеть, что происходит далеко в соседних странах, и они дадут гораздо лучшее понимание того, что происходит по ту сторону границы", - сказал Столтенберг.

"Если бы у нас был этот потенциал в 2014 году, когда Россия применила военную силу в Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам гораздо более точную информацию о происходящем. Во время кризиса наблюдается много растерянности и неопределенности. Тогда достоверная информация о том, что происходит, чрезвычайно важной ", - жлбавил генсек Альянса.

Беспилотники были созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, но модифицированы в соответствии с требованиями НАТО. Два дрона сейчас проходят испытания на военной базе на итальянском острове Сицилия. В течение года в Италию прибудут еще три беспилотника. НАТО купило пять экземпляров.

К 2022 году, после дополнительных испытаний, новая программа Наземного наблюдения НАТО (AGS) должна быть полностью запущена. Тогда беспилотники смогут летать в течение 30 часов без заправки. На высоте 18 км радары и датчики дают четкие изображения того, что происходит на земле в радиусе 200 км.

Как утверждает Столтенберг, RQ-4D может преодолеть расстояние от сицилийской военной базы до севера Норвегии за несколько часов, что дает НАТО уникальное преимущество, поскольку ни в России, ни в Китае таких технологий нет.

"США - единственная страна, у которой есть что-то подобное", - подытожил Столтенберг.

Напомним, что ранее НАТО открыло первую система беспилотной авиаразведки. Официальная церемония открытия состоялась на острове Сицилия. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев.

Также сообщалось, что Украина подала заявку на получение расширенных возможностей НАТО. Участие в программе даст возможность более оперативно обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом.

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