В Иране предложили за голову Трампа три миллиона долларов
Жители иранской провинции, где родился убитый генерал Сулеймани, готовы заплатить за убийство Трампа, заявил депутат.
В Иране готовы выплатить три миллиона долларов за голову президента США Дональда Трампа. С таким предложением выступил депутат Ахмад Хамзе, сообщает агентство ISNA во вторник, 21 января.
"От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", - заявил он во время выступления в парламенте.
Названная депутатом провинция является родиной ликвидированного в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.
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