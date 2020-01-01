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В Иране предложили за голову Трампа три миллиона долларов

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Жители иранской провинции, где родился убитый генерал Сулеймани, готовы заплатить за убийство Трампа, заявил депутат.
В Иране предложили за голову Трампа три миллиона долларов
В Иране готовы выплатить три миллиона долларов за голову президента США Дональда Трампа. С таким предложением выступил депутат Ахмад Хамзе, сообщает агентство ISNA во вторник, 21 января.
 
"От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", - заявил он во время выступления в парламенте.

Названная депутатом провинция является родиной ликвидированного в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

 

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Теги: США, Иран, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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