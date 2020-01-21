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Коронавирус начал распространяться по китайским провинциям

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Опасное заболевание выявили у 55-летней жительницы Тайваня. Пациентка находится под наблюдением.
Опасная болезнь распространяется
Опасная болезнь распространяется
 
 
Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в китайской провинции Тайвань, во вторник, 21 января, сообщило агентство Kyodo. 
 
Вирус диагностировали у прибывшей в понедельник из города Ухань (центральная китайская провинция Хубэй) 55-летней жительницы Тайваня. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.
Как известно, накануне в Южной Корее премьер-министр Чон Се Гюн распорядился предпринять меры, чтобы предотвратить проникновение в страну опасного коронавируса.
 
Приказ поднять уровень биологической опасности Чон Се Гюн отдал министерству здравоохранения и социального обеспечения после того, как в воскресенье в международном аэропорту Инчхона была выявлена китаянка, больная пневмонией, вызванной этим вирусом.
 
Для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. 
 
Напомним, в Китае подтвердилась возможность передачи нового типа пневмонии от человека к человеку. 
 
Еще сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения собирает экстренное заседание из-за коронавируса.

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Теги: вирусы, Южная Корея, Китай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Лошко    21.01.2020, 14:58
Оценка:  0
Лошко
Нефиг было летучих мышей, змей, собак и котов жрать. Все заболевшие покупали и ели это с местного рынка - результат азиатское долголетие, но не на долго.
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