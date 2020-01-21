Коронавирус начал распространяться по китайским провинциям

Опасное заболевание выявили у 55-летней жительницы Тайваня. Пациентка находится под наблюдением.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в китайской провинции Тайвань, во вторник, 21 января, сообщило агентство Kyodo.

Вирус диагностировали у прибывшей в понедельник из города Ухань (центральная китайская провинция Хубэй) 55-летней жительницы Тайваня. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.

Как известно, накануне в Южной Корее премьер-министр Чон Се Гюн распорядился предпринять меры, чтобы предотвратить проникновение в страну опасного коронавируса.

Приказ поднять уровень биологической опасности Чон Се Гюн отдал министерству здравоохранения и социального обеспечения после того, как в воскресенье в международном аэропорту Инчхона была выявлена китаянка, больная пневмонией, вызванной этим вирусом.

Для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые.

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