Псих бил женщин током, выдавая себя за врача

Мужчина объяснил свои действия сексуальным фетишем. Он приговорен к заключению.

В Германии мужчина притворялся врачом для того, чтобы бить женщин током. Об этом сообщает BBC.

С помощью онлайн-чата аферист находил себе жертв, которых убеждал, что он проводит исследования по болевой терапии. Женщины конструировали устройства для того, чтобы бить себя током и привязывали себя к стулу.

Также “фейковый” врач просил жертв размещать на висках металлические предметы. Некоторым жертвам он платил деньги.

Мужчин обманул 13 женщин, и был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в попытке убийства.

Сам преступник объяснил свои действия сексуальным фетишем. Его поместят в психиатрическую клинику.

Ранее сообщалось, что были задержаны псевдоврачи, "лечившие" варикоз подушками. Также Корреспондент писал о том, что обезглавленному мужчине "сообщили" об открытии уголовного дела.

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