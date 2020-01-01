ВОЗ: Есть риск распространения пневмонии вне Китая
Следует ожидать, что в ближайшее время пневмония нового типа распространится за пределами Китая. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения во вторник, 21 января.
Пневмония, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, уже привела к смерти шести человек.
"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения. Эти цифры быстро меняются", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
За пределами Китая уже зафиксировали четыре случая: два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея.
"Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - сказал Язаревич.
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Сейчас в городе Ухань, где находится эпицентр заболеваемости, пребывает миссия ВОЗ. Она встретилась со специалистами в сфере здравоохранения и официальными лицами, которые "ведут расследования по поводу вспышки болезни".
"Эта миссия является частью нынешнего процесса обмена информацией между правительством Китая и ВОЗ", - отметил Язаревич и добавил, что "многое еще остается выяснить" насчет коронавируса.
"Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках. ВОЗ призывает все стороны продолжать подготовительные мероприятия", - сказал Язаревич.
Представитель ВОЗ также предположил, что источник болезни "судя по всему имеет животное происхождение". При этом "передача от человека к человеку, происходящая при близком контакте, является ограниченной".
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