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Самолеты участников форума в Давосе предложили заправить новым топливом

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В аэропорту Цюриха предлагают заправить частные самолеты экологически чистым авиатопливом с пониженным уровнем выбросов углекислого газа.
Трамп в Давосе
Трамп в Давосе

Участникам Всемирного экономического форума в Давосе предложили заправить частные самолеты экологически чистым авиатопливом с пониженным уровнем выбросов углекислого газа. Об этом Bloomberg сообщили представители операторов бизнес-джетов, производителей и поставщиков топлива.

Экологически чистое авиационное топливо (Sustainable Aviation Fuel, SAF) доступно в аэропорту Цюриха.

Активное использование альтернативных видов топлива может позволить ослабить растущее давление на авиационную отрасль на фоне рассмотрения Европейским союзом возможности отменить налоговые льготы на авиационное топливо, отмечает агентство. Авиакомпании критикуют попытки ввести новые налоги в Европе, настаивая на необходимости глобальных решений по борьбе с выбросами.

Ранее В Давосе Грета Тунберг раскритиковала мировые СМИ. СМИ игнорируют информацию о выбросах углекислого газа в атмосферу, считает активистка. Поэтому в мире отсутствует прогресс в вопросе защиты климата.

Зеленский подготовил спецзаявление для Давоса

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Теги: экология, самолет, топливо, Давос, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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