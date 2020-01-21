На митинг в США пришли тысячи вооруженных людей

На акцию за право на ношение оружия вышли 22 тыс. человек, часть пришла с пистолетами и винтовками.

Митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия The New York Times

В американском городе Ричмонд прошел митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия, сообщает The New York Times.

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По оценке полиции, на митинг пришли около 22 тыс. человек, часть из них принесли с собой оружие, в частности, пистолеты, винтовки и дробовики.

Акцию организовало движение в защиту права на оружие Virginia Citizens Defense League. Митинг был вызван намерением демократов, которые сейчас занимают большинство мест в Генеральной ассамблее штата, ввести в штате новые ограничения на ношение огнестрельного оружия. На акции действовали усиленные меры безопасности, но она прошла мирно.

Отмечается, что Конституция Соединенных Штатов гарантирует всем гражданам право владения оружием.

Ранее Трамп пообещал защитить право на ношение оружия в США. Дональд Трамп заверил американцев в неприкосновенности их права на хранение и ношение оружия.

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