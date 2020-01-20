Трагедия на Дунае: украинский капитан отпущен под домашний арест

Украинец должен носить электронный браслет и может покидать квартиру лишь с разрешения суда.

Суд Будапешта освободил украинского капитана затонувшего круизного лайнера Viking Sigyn Юрия К. из-под ареста, отправив его под домашний арест. Об этом накануне сообщило издание Hirado.

По словам представителя главной прокуратуры Будапешта Ференца Раба, обвинение требовало от суда более жесткого решения, однако на данный момент прокуратура исчерпала все процессуальные варианты.

Теперь украинец должен носить электронный браслет и может покидать квартиру лишь с разрешения суда.

Напомним, 29 мая в Будапеште прогулочный катер Русалка затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

После столкновения Русалка полностью ушла под воду в течение примерно 30 секунд. В результате аварии погибли 27 человек, всего на борту лодки было 35 человек. 25 погибших были гражданами Южной Кореи. Капитан лодки и член экипажа также погибли. Одного корейца так и не нашли. Это стало крупнейшей катастрофой на Дунае за более чем полстолетия.

Позже выяснилось, что капитан теплохода Viking Sigyn – гражданин Украины. Отмечалось, что у него большой опыт работы.

Трагедия на Дунае: украинский капитан отпущен под залог

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