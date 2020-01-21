У Путина не планируют дать право регионам Украины присоединяться к РФ

Песков заявил, что в Кремле не обсуждали нормы, которые позволят регионам Украины и Белоруссии войти в состав РФ.

В Кремле не обсуждалась идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Белоруси присоединиться к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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“Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это“, - сказал Песков.



Ранее член комиссии по внесению изменений в российскую конституцию Богдан Безпалько заявлял, что рассматривается идея внести в новую конституцию нормы, которые позволят регионам Украины и Белоруссии войти в состав РФ.



Напомним, МИД РФ назвал закон Украины о среднем образовании “насилием“.

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