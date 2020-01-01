Трамп обвинил экоактивистов в пессимизме

Дональд Трамп говорит, что нужно отвергать пророчества относительно апокалипсиса и быть оптимистами, а не пессимистами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экологических активистов, обращающих внимание на катастрофические изменения климата. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января.

"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп объявил о решении США присоединиться к инициативе Один триллион деревьев, которую запустили на форуме в Давосе.

"И в этом ключе мы используем наше лидерство для восстановления, выращивания и лучшего управления нашими деревьями и лесами в целом. Это не время для пессимизма. Настало время оптимизма", - заявил президент США.

"Сейчас мы многое делаем на этом направлении в США. Однако я все же хочу, чтобы наш воздух и вода были чище", - сказал он.

Отметим, что позднее сегодня экоактивистка Грета Тунберг также выступила на форуме в Давосе.

Напомним, ранее в ООН заявили, что для спасения биоразнообразия на планете осталось 10 лет. ООН назвала 20 основных целей на следующую декаду, чтобы защитить окружающую среду и биоразнообразие.

2019 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet