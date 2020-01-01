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Испания ввела чрезвычайную климатическую ситуацию

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Власть страны стремится к 2050 году достичь климатической нейтральности путем сокращения выбросов в атмосферу.
Испания стремится к климатической нейтральности
Испания стремится к климатической нейтральности
pixabay.com
 
В Испании ввели чрезвычайную климатическую ситуацию, сообщила во вторник, 21 января, заместитель председателя правительства, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера, пишет ТАСС.
 
Принятием такого решения власти хотят показать политические намерения и путь, по которому должна следовать Испания для декарбонизации, сокращения выбросов и для борьбы с последствиями изменения климата.
 
Официальный представитель правительства Испании Мария Хесус Монтеро призвала срочно взяться за вопрос изменения климата, поскольку "на кону стоит многое".
 
В рамках решения властей страны нижняя палата парламента должна будет рассмотреть закон о климатическом изменении. Идея заключается в том, чтобы как можно раньше принять меры, направленные на достижение сокращения выбросов к 2030 году, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году.
 
Напомним, американская компания Microsoft планирует потратить  миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода.
 
Еще сообщалось, недавно сразу в нескольких странах ЕС люди вышли на акции против загрязнения воздуха. Тогда Европу накрыл смог.
 

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Теги: экология, Испания, климат, резолюция
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Источник: korrespondent.net

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