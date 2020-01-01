Испания ввела чрезвычайную климатическую ситуацию

Власть страны стремится к 2050 году достичь климатической нейтральности путем сокращения выбросов в атмосферу.

В Испании ввели чрезвычайную климатическую ситуацию, сообщила во вторник, 21 января, заместитель председателя правительства, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера, пишет ТАСС.

Принятием такого решения власти хотят показать политические намерения и путь, по которому должна следовать Испания для декарбонизации, сокращения выбросов и для борьбы с последствиями изменения климата.

Официальный представитель правительства Испании Мария Хесус Монтеро призвала срочно взяться за вопрос изменения климата, поскольку "на кону стоит многое".

В рамках решения властей страны нижняя палата парламента должна будет рассмотреть закон о климатическом изменении. Идея заключается в том, чтобы как можно раньше принять меры, направленные на достижение сокращения выбросов к 2030 году, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Еще сообщалось, недавно сразу в нескольких странах ЕС люди вышли на акции против загрязнения воздуха. Тогда Европу накрыл смог.

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