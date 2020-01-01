Импичмент Трампа: Сенат начинает судебный процесс

Около ста сенаторов сегодня соберутся для участия в судебном процессе над президентом США.

Трамп стал третьим президентом США относительно которого проводят судебный процес импичмента

В США во вторник, 21 января, стартует судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В нем будет участвовать 100 сенаторов, сообщает DPA.

Отмечается, что 100 членов верхней палаты Конгресса США соберутся в 20:00 по киевскому времени на первый полноценный день рассмотрения дела.

К слову, это третий судебный процесс по импичменту президента в истории США.

Напомним, поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

По данным последнего опроса, больше половины американцев поддерживают импичмент Трампа.

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