Украинцам дали рекомендации из-за нового вируса в Китае

Украинское дипломатическое ведомство опубликовало рекомендации врачей в связи с учащением случаев заболевания новым коронавирусом.

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

Украинцам в Китае советуют носить респиратор и избегать публичных мест из-за нового вируса. Соответствующие рекомендации во вторник, 21 января, обнародовало Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу.

Отмечается, что по состоянию на 20 января 2020 в провинции Гуандун было зафиксировано 14 случаев заражения новым типом коронавируса воспаление легких (пневмония), эти пациенты теперь получают медицинскую помощь.

"Китайский национальный совет здравоохранения и Гуандунский национальный совет здравоохранения просят Генеральные консульства зарубежных стран в Гуанчжоу уделить внимание относительно нового типа коронавируса воспаление легких (пневмония) и разместить на официальных страницах информацию, которая прилагается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями зимой и весной, следует обратить внимание на необходимость проветривания помещений, личную защиту от переохлаждений и теплую одежду, мытье рук, личную гигиену и занятия физическими упражнениями.

"Надевайте респираторы для уменьшения распространения микробов. Если у вас лихорадка или симптомы инфекции, необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение", - добавила местные власти.

Также медики советуют по возможности избегать публичных мест.

Ранее во вторник стало известно, что в китайском городе Ухане в провинции Хубэй зарегистрирован уже четвертый случай смерти человека, больного пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.

По состоянию на вечер понедельника, 20 января, по официальным данным, общее число заболевших в Китае достигло 219 человек, 198 из них – в Ухане.

Также стало известно, что 22 января члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание из-за обнаруженного нового коронавируса и опасности масштабной эпидемии.

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