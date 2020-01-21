В Давосе российские шпионы готовили покушение на "врага Путина" - СМИ
Спецслужбы Швейцарии задержали в городе Давос, где сегодня открывается Всемирный экономический форум, двух российских шпионов, притворившихся сантехниками, которые готовили покушение. Об этом передает издание Tages-Anzeiger.
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Как сообщается, предполагаемой целью покушения был генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, который написал об этом на своей странице в Twitter.
Швейцарские службы безопасности предотвратили в Давосе шпионсккую операцию России предположительно направленную против меня, – написал Браудер.
Позднее в интервью он рассказал о задержании “двух российских оперативников, которые притворялись сантехниками“. Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули страну.
В швейцарской полиции заявили, что не смогли установить причину, чтобы их задержать и им позволили уйти.
Стоит отметить, что Билла Браудера называют одним из “личных врагов Владимира Путина“, поскольку, кроме инвестиционной деятельности, он инициировал международную кампанию Global Magnitsky Justice, направленную на установление виновных в убийстве юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
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Напомним, ранее в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.
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Пара обычных российские сантехники с диппаспортами ехала отдохнуть в Давос на 3 недельки ... обычное дело.
Не все же время на шпили ездить смотреть в какой-то захолустной Англии
Особенно когда россияне в 2017-м отдали его владельцу большинство отжатых на оккупированном Донбассе заводов и шахт "в пользование" )))