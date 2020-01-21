В Давосе российские шпионы готовили покушение на "врага Путина" - СМИ

Спецслужбы Швейцарии сорвали операцию российских шпионов притворявшихся сантехниками.

Спецслужбы Швейцарии задержали в городе Давос, где сегодня открывается Всемирный экономический форум, двух российских шпионов, притворившихся сантехниками, которые готовили покушение. Об этом передает издание Tages-Anzeiger.

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Как сообщается, предполагаемой целью покушения был генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, который написал об этом на своей странице в Twitter.

Швейцарские службы безопасности предотвратили в Давосе шпионсккую операцию России предположительно направленную против меня, – написал Браудер.

Скриншот twitter.com/billbrowder

Позднее в интервью он рассказал о задержании “двух российских оперативников, которые притворялись сантехниками“. Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули страну.

В швейцарской полиции заявили, что не смогли установить причину, чтобы их задержать и им позволили уйти.

Стоит отметить, что Билла Браудера называют одним из “личных врагов Владимира Путина“, поскольку, кроме инвестиционной деятельности, он инициировал международную кампанию Global Magnitsky Justice, направленную на установление виновных в убийстве юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

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Напомним, ранее в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

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