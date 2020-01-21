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В Давосе российские шпионы готовили покушение на "врага Путина" - СМИ

Комментариев: 5
Спецслужбы Швейцарии сорвали операцию российских шпионов притворявшихся сантехниками.
Служба безопасности в Давосе
Служба безопасности в Давосе
twitter.com

Спецслужбы Швейцарии задержали в городе Давос, где сегодня открывается Всемирный экономический форум, двух российских шпионов, притворившихся сантехниками, которые готовили покушение. Об этом передает издание Tages-Anzeiger

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Как сообщается, предполагаемой целью покушения был генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, который написал об этом на своей странице в Twitter.

Швейцарские службы безопасности предотвратили в Давосе шпионсккую операцию России предположительно направленную против меня, – написал Браудер.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/billbrowder

Позднее в интервью он рассказал о задержании “двух российских оперативников, которые притворялись сантехниками“. Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули страну.

В швейцарской полиции заявили, что не смогли установить причину, чтобы их задержать и им позволили уйти.

Стоит отметить, что Билла Браудера называют одним из “личных врагов Владимира Путина“, поскольку, кроме инвестиционной деятельности, он инициировал международную кампанию Global Magnitsky Justice, направленную на установление виновных в убийстве юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. 

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Напомним, ранее в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

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Теги: Давос, Покушение, Россия, Путин
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    21.01.2020, 18:01
Оценка:  +7
WTF2wtf
Чего прицепились?
Пара обычных российские сантехники с диппаспортами ехала отдохнуть в Давос на 3 недельки ... обычное дело.
Не все же время на шпили ездить смотреть в какой-то захолустной Англии
WTF2wtf    21.01.2020, 18:01
Оценка:  +5
WTF2wtf
российскиХ
WTF2wtf    21.01.2020, 18:01
Оценка:  +5
WTF2wtf
сантехникОВ
Вспышка_Справа    21.01.2020, 17:48
Оценка:  -1
Вспышка_Справа
В статье написано высказывание Броудера, "возможно готовили атаку на меня", но бандеровский бигмир пишет в заголовке, что готовили покушение... При этом, швейцарская секретная служба спокойно отпустила "шпиёнов", так как причин для задержания они не увидели!
WTF2wtf    21.01.2020, 18:04
Оценка:  +4
WTF2wtf
"Бандеровский Бигмир" - это сильно
Особенно когда россияне в 2017-м отдали его владельцу большинство отжатых на оккупированном Донбассе заводов и шахт "в пользование" )))
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