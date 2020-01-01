В Стокгольме ночью прогремели два взрыва

Оба взрыва произошли в жилых домах, которые находятся на расстоянии в 500 метрах друг от друга.

В ночь на вторник, 21 января, в Стокгольме произошли два взрыва в жилых домах, которые расположены на расстоянии в полкилометра друг от друга. Один человек был ранен, сообщает SVT.

Отмечается, что несколько десятков квартир в обоих домах серьезно повреждены, их жителей эвакуировали. Всего временно лишились жилья порядка 50 человек. Муниципалитет открыл два помещения для оказания помощи людям в кризисных ситуациях.

Тем временем, в полиции сообщают, что устанавливают связь между двумя взрывами.

Кроме того, правоохранители изучают возможные связи этих взрывов с другим взрывом, который произошел на прошлой неделе в районе Oestremalm. В его результате был уничтожен фасад здания. Незадолго до взрыва камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который подъехал на автомобиле и оставил взрывчатку перед лестницей.

Несколькими днями ранее взрыв в жилом доме прогремел во Франции, пострадали два человека. Здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома.

Также сообщалось, что в Болгарии при взрыве в доме пострадали 19 человек. Владельцем квартиры является 67-летний мужчина, который ранее служил в МВД. По неофициальным данным, дома он хранил взрывчатку.

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