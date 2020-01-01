Лукашенко заявил о планах покупки 30% нефти через Украину

Альтернативы поставкам российской нефти Беларусь пока не имеет, сообщил Лукашенко, но уже начала покупать ее на мировых рынках.

Беларусь планирует 30% нефти закупать через Украину. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА во вторник, 21 января.

"Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", - рассказал Лукашенко.

По его словам, усложняются экономические условия, в которых приходится работать Беларуси.

"Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - отметил Лукашенко.

Ранее сегодня сообщалось, что Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов. Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов еще 3 января. С тех пор Минск так и не смог договориться с Москвой.

Также Беларусь начала закупать нефть у Норвегии. Нефть с месторождения Johan Sverdrup по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals, которую традиционно покупает Беларусь.

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