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В Китае из-за нового вируса ограничивают туристов

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Туроператорам в городе Ухань запретили организовывать туристические поездки. А Северная Корея закрыла границы для всех туристов.
В Китае ввели ряд мер для нераспространения нового вируса
В Китае ввели ряд мер для нераспространения нового вируса
news.cn

Власти китайского города Ухань, где зафиксировали вспышку нового вируса, усилили контроль над туристами для предотвращения распространения болезни. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Синьхуа.

В частности, в городе ужесточили контроль, а также ввели мониторинг выездных туристических поездок из города в другие районы страны и за рубеж.

Так, уханьским туроператорам временно запретили организовывать групповые поездки за пределы города, а местная полиция будет осуществлять выборочные проверки частных пассажирских автомобилей на наличие в багажниках живой птицы или диких животных при пересечении городской границы.

Власти соседней Северной Кореи заявили, что закрывают границу для всех иностранных туристов из-за опасности распространения смертельного китайского коронавируса, сообщает Reuters. По данным СМИ, ежегодно страну посещают около 350 тысяч граждан КНР.

Тем временем Министерство здравоохранения Украины официально сообщило Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу дало советы украинцам в Китае.

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Теги: вирусы, Северная Корея, Вирус, Китай, граница, туристы, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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