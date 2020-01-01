СМИ сообщили о новом инциденте с МиГ-29 в Польше

Тормозной парашют весом 20 килограмм свалился над гражданской местностью. К счастью, никто не пострадал.

В Польше истребитель МиГ-29 во время полета потерял тормозной парашют, пишет во вторник, 21 января, RFM-24.

Польша в течение восьми месяцев не использовала МиГ-29 после аварии истребителя в марте 2019 - пилот тогда катапультировался. Однако когда машины возобновили полеты в ноябре, появились новые проблемы.

Инцидент с потерей парашюта произошел в середине января. Это случилось в Мальборке во время полета над гражданской местностью . Груз был помещен в полуметровый тубус и весил около 20 килограммов. Инцидент мог угрожать мирным жителям.

Тормозные парашюты применяются для сокращения тормозного пути на реактивных, военных и некоторых видах транспортных самолетов.

Инцидент сейчас расследует военная комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Продолжаются также поиски парашюта, хотя пилоты признают, что его нахождение маловероятно.

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