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СМИ сообщили о новом инциденте с МиГ-29 в Польше

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Тормозной парашют весом 20 килограмм свалился над гражданской местностью. К счастью, никто не пострадал.
Истребитель потерял тормозной парашют
Истребитель потерял тормозной парашют
commons.wikimedia.org
 
В Польше истребитель МиГ-29 во время полета потерял тормозной парашют, пишет во вторник, 21 января, RFM-24.
 
Польша в течение восьми месяцев не использовала МиГ-29 после аварии истребителя в марте 2019 - пилот тогда катапультировался. Однако когда машины возобновили полеты в ноябре, появились новые проблемы.
 
Инцидент с потерей парашюта произошел в середине января. Это случилось в Мальборке во время полета над гражданской местностью . Груз был помещен в полуметровый тубус и весил около 20 килограммов. Инцидент мог угрожать мирным жителям.
 
Тормозные парашюты применяются для сокращения тормозного пути на реактивных, военных и некоторых видах транспортных самолетов.
 
Инцидент сейчас расследует военная комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Продолжаются также поиски парашюта, хотя  пилоты признают, что его нахождение маловероятно.
 
Напомним, самолет Boeing-777 в Нью-Йорке потерял при взлете деталь. На борту тогда находилось около 300 пассажиров.
 
Ранее в аэропорту Рима сразу после взлета совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Norwegian.

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Теги: Польша, самолет, ЧП, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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