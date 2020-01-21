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Генсек НАТО отметил рекордное военное присутствие США в Европе

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Столтенберг признал, что после холодной войны США обоснованно сокращали свое военное присутствие в Европе, но теперь все наоборот.
 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, пишет во вторник, 21 января, ТАСС.
 
"Сейчас американских войск в Европе больше чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения Защитник - 2020, для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тыс. военных", - заявил он.
 
Генсек признал, что после холодной войны США обоснованно сокращали свое военное присутствие в Европе, но теперь все наоборот.
 
"Парадокс в том, что несмотря на все наши разногласия, мы (европейские страны и США - ред.) сейчас делаем вместе больше, чем когда-либо", - заявил он. 
 
Столтенберг также призвал европейских парламентариев разделить его точку зрения, что Евросоюз нуждается в НАТО и участии США (а также Канады и Турции) в сдерживании России и в "диалоге с ней о контроле над вооружениями", в борьбе с терроризмом, а также в поиске ответов на вызовы со стороны Китая.
 
Глава НАТО не назвал в своем выступлении конкретных цифр о численности американских военных в Европе сегодня.
 
Учения Defender 2020 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. 
 
Напомним, новые беспилотники позволят НАТО видеть на 200 км вглубь соседних стран.
 
Еще сообщалось, что первую систему беспилотной воздушной разведки НАТО открыли на авиабазе Сигонелла в Италии.

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Теги: США, НАТО, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Эриг    21.01.2020, 19:36
Оценка:  +6
Эриг
Единственный актуальный сценарий, это фрагментация РФ на независимые республики. Это навсегда обеспечит мир, порядок и справедливость! Слава Независимой Карелии!
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