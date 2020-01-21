Стал известен состав нового правительства РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Об этом во вторник, 21 января сообщает ТАСС.
Издание также привело список нового правительства:
Первый вице-премьер - Андрей Белоусов,
Вице-премьер - Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),
Вице-премьер - Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе),
Вице-премьер - Виктория Абрамченко,
Вице-премьер - Юрий Борисов,
Вице-премьер - Татьяна Голикова,
Вице-премьер - Алексей Оверчук,
Вице-премьер - Марат Хуснуллин,
Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко.
Министры:
Министр просвещения - Сергей Кравцов,
Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков,
Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов,
Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,
Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,
Министр юстиции - Константин Чуйченко,
Министр иностранных дел - Сергей Лавров,
Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,
Министр культуры - Ольга Любимова,
Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев,
Министр энергетики - Александр Новак,
Министр экономического развития - Максим Решетников,
Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев,
Министр финансов - Антон Силуанов,
Министр здравоохранения - Михаил Мурашко,
Министр транспорта - Евгений Дитрих,
Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,
Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков,
Министр обороны - Сергей Шойгу,
Министр спорта - Олег Матыцин.
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