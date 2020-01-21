Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стал известен состав нового правительства РФ

Комментариев: 1
Ряд министров, в частности, министр иностранных дел и министр обороны остались прежними.
Новый премьер РФ Михаил Мишустин и Путин
Новый премьер РФ Михаил Мишустин и Путин

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Об этом во вторник, 21 января сообщает ТАСС.

Издание также привело список нового правительства:

Первый вице-премьер - Андрей Белоусов,

Вице-премьер - Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),

Вице-премьер - Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе),

Вице-премьер - Виктория Абрамченко,

Вице-премьер - Юрий Борисов,

Вице-премьер - Татьяна Голикова,

Вице-премьер - Алексей Оверчук,

Вице-премьер - Марат Хуснуллин,

Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко.

Министры:

Министр просвещения - Сергей Кравцов,

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков,

Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов,

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,

Министр юстиции - Константин Чуйченко,

Министр иностранных дел - Сергей Лавров,

Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,

Министр культуры - Ольга Любимова,

Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев,

Министр энергетики - Александр Новак,

Министр экономического развития - Максим Решетников,

Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев,

Министр финансов - Антон Силуанов,

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко,

Министр транспорта - Евгений Дитрих,

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,

Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков,

Министр обороны - Сергей Шойгу,

Министр спорта - Олег Матыцин.

Напомним, 15 января стало известно, что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
 
Позже президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Путин, правительство, Михаил Мишустин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Духовный_скреп    21.01.2020, 20:14
Оценка:  +19
Духовный_скреп
И НХ мне надо мокшанское правительство?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь