Кораблекрушение в ДР Конго: 15 погибших

Катер перевозил более 30 человек. Людей, чья судьба пока неизвестна, продолжают искать спасатели.

В Демократической Республике Конго при кораблекрушении на озере погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает AFP во вторник, 21 января.

"Катер, перевозивший более 30 человек, развалился в минувший понедельник во время движения в условиях шквального ветра", - сообщил Космо Мбо Вемба, представитель городских властей Инонго в провинции Маи-Ндомб.

Как сообщил представитель властей, 15 тел выловлены из озера Маи-Ндомбе, ведется поиск остальных пассажиров катера, пока они считаются пропавшими без вести.

В ДР Конго в отсутствии региональных дорог люди широко пользуются речным транспортом.

Напомним, что ранее у берегов Румынии затонуло судно, перевозившее тысячи овец. Члены экипажа Queen Hind не пострадали, их доставили на берег. Была проведена операция по спасению животных.

Также сообщалось, что в Киеве затонула прогулочная яхта. Частная прогулочная яхта была без номеров.

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