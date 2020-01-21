В Боливии парламент принял отставку свергнутого президента

Решение является формальным, так как конституционная передача власти от Эво Моралеса Жанин Аньес произошла более двух месяцев назад.

В Боливии Многонациональное законодательное собрание приняло отставку свергнутого президента Эво Моралеса на фоне протестов в зале. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 21 января.

Решение было принято на фоне протестов в зале парламента, где большинство занимают члены Движения к социализму Эво Моралеса. Теперь путь для передачи президентской власти в стране открыт.

"Многонациональное законодательное собрание принимает отставку Эво Моралеса и Альваро Гарсии Линеры с постов президента и вице-президента многонационального государства Боливии", - сообщила пресс-служба парламента в Twitter.

Заседание парламента возглавляла спикер сената, исполняющая обязанности главы заксобрания, Ева Копа. Она зачитывала прошение Моралеса об отставке на фоне гневных протестов со стороны консервативного меньшинства, которое поддерживает временного президента Жанин Аньес.

Стоит отметить, что конституционная передача власти Аньес произошла более двух месяцев назад.

Напомним, после того, как под давлением общественности и военных Моралес ушел с поста, временным президентом Боливии стала вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес.

Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище.

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