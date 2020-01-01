Впервые за 20 лет человек умер от геморрагической лихорадки - СМИ

Летальный случай зафиксировали в Бразилии, но источник заболевания пока не удалось установить.

Первый летальный за 20 лет случай геморрагической лихорадки зафиксирован в Бразилии zn.ua

Первая за 20 лет смерть от геморрагической лихорадки зафиксирована в Бразилии. Об этом со ссылкой на бразильский Минздрав сообщает телеканал Globo во вторник, 21 января.

От заболевания сколнчался 52-летний житель города Сорокаба, в юго-восточном штате Сан-Паулу. Первые симптомы появились у него 30 декабря, после чего он успел побывать на лечении в трех клиниках, но 11 января умер от осложнений.

Источник заболевания не установлен, мужчина никогда не выезжал из страны, но недавно бывал у родственников в городах Итапева и Итапоронга, в том же штате. В связи с этим местное управление Минздрава взяло под наблюдение контактировавших с ним родственников и медперсонал.

Смертельный случай стал пятым за всю историю наблюдений и первым с 1999 года.

Напомним, что в Китае новым типом пневмонии заболел 291 человек, шестеро скончались. Большинство заболевших находятся в городе Ухан в центральной части страны. Больше полусотни заболевших в тяжелом состоянии.

ВОЗ: Есть риск распространения пневмонии вне Китая

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