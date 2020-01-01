Конституция 2.0. Как в РФ изменят структуру власти

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента поправки в Конституцию, со дня объявления о готовящихся изменениях прошло несколько дней.

В России продолжается политические преобразования. Правительство уже поменяли, на очереди Конституция. Изменения коснутся 14 статей Основного закона.

С чем связаны ключевые новации?

Рабочая группа

Рабочая группа, формально созданная для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию, справилась всего за один день.

В группу вошли всего 75 человек. Среди них сенатор Константин Косачев, генерал Борис Громов, спортсменка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, предприниматель Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров.

Сопредседателями группы стали главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева.

Группа направила президенту Владимиру Путину письмо с предварительными поправками в Основной закон. Через несколько часов Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции РФ.

Просто два срока

Один и тот же человек сможет быть президентом России только дважды за всю свою жизнь. Из Конституции уберут слово подряд, которое позволило Владимиру Путину четыре раза стать главой государства: два раза подряд, пропуск срока и еще два раза подряд.

До этого некоторые эксперты опасались, что вместе со словом “подряд” из Конституции в принципе уберут ограничение на количество президентских сроков и Владимир Путин сможет переизбираться главой государства сколько угодно раз. Но этого не будет.

Госсовет

Рабочая группа отметила, что один из ключевых вопросов — это закрепление в Конституции роли и статуса Госсовета, который Владимир Путин предложил превратить из совещательного органа в конституционный. Сейчас Госсовет в Конституции вообще не упоминается.

Роль Госсовета будет довольно серьезна: он будет заниматься “обеспечением согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства” — то есть фактически возьмет на себя часть президентских функций.

При этом статус Госсовета будет определяться простым законом, а формировать его будет сам президент.

Международное право

Поправки в Конституцию РФ не затронут статью 15, гарантирующую приоритет международных договоров над российскими законами.

Российские власти позволят себе просто не исполнять отдельные решения межгосударственных органов. Для этого судьям Конституционного суда достаточно будет уличить эти органы в неверном, то есть неконституционном истолковании международных договоров.

В Украине полагают, что эта норма призвана обезопасить РФ от всех международных претензий по поводу аннексии Крыма.

Как все это примут?

В России говорят о вынесении изменений на всеобщее голосование. Возможны различные варианты от референдума до простого голосования в Госдуме большинством народных депутатов.