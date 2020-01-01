Вирус из Китая перекинулся на другой континент

В США новый коронавирус обнаружили у мужчины 30 лет, который недавно вернулся из Китая.

В США подтвердили первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом во вторник, 21 января, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает ТАСС.

Отмечается, что случай выявлен в штате Вашингтон - заболевание диагностировано у мужчины в возрасте около 30 лет, недавно прилетевшего из Китая. Его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. Возбудителем вспышки стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый тип пневмонии может распространиться за пределами Китая, поскольку случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее и Японии.

На данный момент жертвами вируса стали уже шесть человек, более 300 инфицированы.

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