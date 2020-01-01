В Испании увеличилось число жертв непогоды

Испанию накрыл мощный шторм, из-за которого резко упала температура, а страну завалило снегом.

В Испании до четырех человек возросло количество погибших от шторма Глория, который принес сильный ветер и мощные снегопады. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Deutsche Welle.

В результате непогоды в Автономной области Валенсия погибли 54-летняя бездомная женщина и 70-летний мужчина от переохлаждения.

Как отмечается, от сильного шторма страдает восточное побережье страны.

Ранее сообщалось двух других жертвах непогоды: 63-летний мужчина погиб неподалеку от города Авила в центральной части страны в результате падения черепицы, которую сорвало сильным ветром с его дома, а в воскресенье на севере страны человек погиб из-за наезда фургона, который сошел с проезжей части из-за обледенения дороги.

Напомним, власти пяти провинций Испании объявили высший уровень опасности из-за штормовоо ветра и снегопада.

Также сообщалось, что Испания ввела чрезвычайную климатическую ситуацию.

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